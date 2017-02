Waarom juist vandaag heel veel relaties verbroken worden

Ben je al jááren gelukkig met dezelfde man? Dan is er niet zoveel waar je je zorgen over hoeft te maken vandaag. Maar voor korte relaties, is het vandaag een spannende dag.

Vandaag is het namelijk ‘dumping day‘. Een term die in Engeland bedacht is nadat uit onderzoek bleek dat vandaag de dag is in het jaar waarop de meeste relaties verbroken worden. De dagen in de aanloop naar Valentijnsdag zijn allemaal populair, maar vandaag steekt er ver bovenuit.

Cadeautje

Waarom dan op 7 februari? Het lijkt inderdaad een beetje onaardig om iemand net voor Valentijnsdag de deur te wijzen, maar dat is nou net de reden. Volgens het onderzoek is het namelijk zo dat mensen een week voor Valentijnsdag na gaan denken of ze voor iemand een cadeautje willen kopen. Is het antwoord nee, dan beëindigen veel mensen blijkbaar maar meteen de relatie. Beetje rigoureus is dat wel, misschien kun je ook gewoon met je partner bespreken dat jullie elkaar geen cadeautje geven?

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock