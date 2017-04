Dít gaat er volgend seizoen veranderen bij Heel Holland Bakt

Komend najaar is er weer een nieuw seizoen van Heel Holland Bakt te zien op televisie, maar dat gaat er een beetje anders uitzien.

Sinds de start van het programma wordt het opgenomen in de tuin van kasteel Broekhuizen in Leersum, maar omdat dat kasteel omgebouwd wordt tot een hotel moest er naar een andere locatie gezocht worden. Een hotel is geen geschikte plek voor de opnames omdat ze van te voren niets willen verklappen over de afloop.

Nieuwe locatie

De nieuwe locatie wordt geen studio in Hilversum, maar gelukkig net zo’n mooie tuin bij Kasteel Maarsbergen. Martine Bijl is er dit seizoen nog niet bij, dus André van Duin neemt nog een seizoen de presentatie op zich. De opnames zijn altijd in de zomer, maar wij moeten nog tot het najaar wachten voor het weer op televisie is.

