Verdrietig nieuws voor Peter Jan Rens

Voormalige tv-presentator Peter Jan Rens is gisteren door de rechtbank in Gelderland persoonlijk failliet verklaard. De rechtszaak is in gang gezet door Emile Ratelband, de voormalige vriend van Rens, omdat hij nog 6 duizend euro van hem tegoed had en niet geloofde dat hij het geld ooit nog terug zou zijn. In bovenstaande video wordt de zaak uitgelegd.

Ook op Facebook deelde ‘Meneer Kaktus’ zijn verhaal:

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP