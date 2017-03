Pitbull redt jongen (9) als zijn moeder hem probeert te verdrinken

Een afschuwelijke gebeurtenis in het Australische plaatsje Moama. Een 27-jarige moeder wilde haar 2 zoontjes verdrinken in een rivier. De jongste van 5 jaar oud overleefde het niet. Het leven van zijn 9-jarige broer werd gered door een pitbull.

Volgens de politie vertelde de vrouw – wier naam niet bekend mag worden omdat de politieonderzoeken nog lopen – afgelopen donderdag aan een vriendin dat ze ‘haar kinderen moest verdrinken’. Vervolgens heeft ze haar zoons meegenomen naar de rivier Murray, waar ze hen onder water duwde.

Pitbull

Het jongste kind overleefde de aanval van zijn moeder niet. Zijn lichaam werd verderop in de rivier gevonden. “Hij was zo klein. Het was echt verschrikkelijk om te zien”, aldus een medewerker van de hulpdiensten. Zijn oudere broer overleefde door de wonderlijke tussenkomst van een pitbull. Volgens Australische media viel de hond de vrouw en de jongen aan, die daardoor uit de greep van zijn moeder wist los te komen. De jongen is met lichte verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. De geschokte eigenaar van de pitbull zegt dat zijn hond het ventje probeerde te redden, wat hij in zekere zin natuurlijk ook deed.

SMS’je

De Australische moeder was sinds 2 dagen met haar zoons op reis en zou op een zeker moment een SMS-bericht naar haar ouders hebben gestuurd dat zij ‘hun kleinkinderen nooit meer zouden zien’. De vrouw was nog maar kort geleden uit de gevangenis gekomen en sindsdien waren er meerdere incidenten geweest in de familiaire sfeer.

Moord

De 27-jarige moeder gaf zichzelf nadat ze haar jongste zoon had verdronken aan bij het politiebureau. Ze werd donderdagnacht meteen gearresteerd op beschuldiging van moord en poging tot moord.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

LEES OOK:

Bron: ABC News, HLN.be, SMH, Herald Sun. Beeld: iStock