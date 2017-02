Het verhaal achter deze selfie is hartverwarmend

Op het eerste gezicht lijkt het een foto van 3 zussen met hun oma. Maar niets is minder waar. Sterker nog: vlak voordat de tieners deze foto maakten, hadden ze de oudere dame nog nooit gezien.

De Canadese Mahri Smith was op stap met haar vriendinnen en nam halverwege de avond wat foto’s in de toiletruimte. Daar ontmoette ze een oudere dame, die aanbood een foto van de meiden te maken. Terwijl ze dat deed, vertelde ze hoe ze het miste om met haar vriendinnen op stap te gaan en zich op te maken voor een avondje uit. Waarop Mahri de vrouw vroeg of ze ook op de foto wilde, om weer even te ervaren hoe het was.

Wie is ze?

De dame vond het geweldig, vertelt Mahri, en wist precies hoe ze moest poseren voor de foto’s. Na de fotosessie was het tijd om gedag te zeggen. Helaas vergaten de meiden daarbij te vragen hoe de oudere dame heet. En dus besloot Mahri de kiekjes op Twitter te zetten, zodat ze kan achterhalen wie de vrouw is. Laten we hopen dat ze haar terugvindt!

Bron: Ctvnews.ca. Beeld: Kijk.nl