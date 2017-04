Zó zag het verjaardagsdiner van Willem-Alexander eruit

Koning Willem-Alexander dineerde vanavond met 150 jarige Nederlanders voor zijn (en hun!) verjaardag. Alle genodigden in kwestie vieren zelf óók een kroonjaar – zie ook de video hierboven.

Het #WA50 diner is begonnen en bij een bijzondere verjaardag hoort natuurlijk een feestelijk menu! pic.twitter.com/TkWtAVJ8BD — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 28 april 2017

Het menu van het diner met de koning: zalmtompouce, rundersteak, aardappelkroketjes én een hazelnootschuimtaartje. https://t.co/imXEpA6F6x pic.twitter.com/oh6OeaOdjd — Het Parool (@parool) April 28, 2017

De tafels waren prachtig gedekt!

De tafels zijn gedekt voor het diner met de Koning. #wa50 @RTLnieuws pic.twitter.com/JuTHjzOOiC — Cameraman Peter (@cameramanpeter) 28 april 2017

De eerste gasten arriveren…

En de eerste gasten #WA50 Een bericht gedeeld door Koninklijk Paleis Amsterdam (@paleisamsterdam) op 28 Apr 2017 om 9:02 PDT

De eerste gasten, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima arriveren bij het @paleisamsterdam #WA50 pic.twitter.com/Fg3wDRllfj — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 28 april 2017

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima komen aan bij @paleisamsterdam voor het diner met 150 burgers #wa50 pic.twitter.com/UprCHEAnlb — Patrick van Katwijk (@Patrickvkatwijk) April 28, 2017

Voorafgaand aan het diner werd iedereen geïntroduceerd en worden de jarigen gefeliciteerd door het koppel. Er zijn zelfs verjaardagszoenen uitgedeeld!

Voor het diner worden alle 150 gasten aan het Koninklijk Paar voorgesteld #WA50 #passade pic.twitter.com/3WrFPknbQZ — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 28 april 2017

Zometeen het verjaardagsetentje ter ere van Koning Willem.

Er loopt zelfs een lakei rond met 11 onderscheidingen.

Wat ’n land.#Paleis#WA50 pic.twitter.com/4kHsrgGhgx — Truth Hits Everybody (@TruthHitsEvery1) 28 april 2017

In de Burgerzaal waren lakeien aanwezig, de overige gasten waren in avondkledij. “Als u van plan was om uw verjaardag niet groot te vieren, is dat mislukt”, zei Willem-Alexander in zijn speech. “En als u dat wel gedaan heeft, is dit een afterparty.”

Het diner begon met een toespraak van koning Willem-Alexander, die eindigde met de woorden: “Misschien kunnen we Lang zullen we leven zingen, gewoon voor onszelf.” Daarna zette hij zelf samen Máxima het lied in, waarop de zaal al snel volgde.

Er was ook ruimte voor persoonlijke aandacht: “Het sterkste geslacht bewijst zich maar weer. De oudste gast vandaag is mevrouw Richardson, geboren in 1917 ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, toen koningin Wilhelmina regeerde.”

Vorsten plaatste een filmpje van het geheel:

Het diner van de koning voor zijn 150 gasten gaat beginnen. https://t.co/FtJjjMpOXr — Vorsten (@VorstenNL) April 28, 2017

Na afloop van het diner werd nog een groepsfoto gemaakt…

Het koninklijk paar en de gasten #koningsdiner komen nu naar buiten voor dit mooie moment. Zo 30 sec stil staan! # hvnl we staan erop!! pic.twitter.com/niy4CUARjY — Ilse van Wingerden (@IlseHVNL) April 28, 2017

Bron: Twitter, ANP, NOS. Beeld: ANP foto