20 jaar geleden verkrachtte hij haar, nu vertellen ze samen hun verhaal

Als tiener verkrachtte Tom Stranger zijn toenmalige vriendin Thordis Elva. 20 jaar later staan ze met elkaar op het podium om hun verhaal te doen over die traumatische ervaring én te waarschuwen dat slachtoffers te vaak de schuld krijgen bij seksuele misdrijven.

In 1996 was Tom 18 en ging als Australische uitwisselingsstudent naar IJsland. Daar kwam hij in contact met Thordis Elva. Ze werden verliefd. “We hadden een liefdevolle tienerromance,” vertelt Tom. “Tijdens de lunch liepen we hand in hand door Reykjavik. Ik ontmoette haar liefhebbende ouders en zij mijn vrienden. We waren een maand met elkaar toen het kerstfeest op school werd gehouden.”

Schoolfeest

“Ik was 16 en voor het eerst verliefd,” gaat Thordis verder. “Samen naar dat feest gaan, was een publieke bevestiging van onze relatie. En ik voelde me het gelukkigste meisje van de wereld. Niet langer een kind, maar een jonge vrouw. Omdat ik me zo volwassen voelde, leek het me ook een goed idee om voor het eerst rum te drinken die avond. Een slecht idee. Ik werd ziek, moest overgeven en raakte steeds buiten bewustzijn. De beveiliging wilde een ambulance bellen, maar Tom zou me naar huis brengen. Hij was mijn redder in nood, dacht ik.”

“Tot hij me thuis naar bed bracht en dat gevoel al snel veranderde in angst, omdat hij mijn kleren uit begon te trekken en bovenop me kroop. (…) Mijn hoofd klaarde op, maar ik had geen kracht meer in mijn lichaam. Om niet gek te worden, telde ik de seconden op mijn wekker. Sinds die nacht weet ik dat er 7200 seconden in 2 uur zitten.”

Verkrachting

Ondanks dat Thordis dagenlang moeite had met lopen en weken moest huilen, kon ze het voorval niet plaatsen als verkrachting: het klopte niet met de verhalen die ze kende van tv. Tom was geen gevaarlijke gek, hij was haar lieve vriendje. En het was niet gebeurd in een steegje, maar op haar kamer. Toen ze het wel zo ging zien, was Tom al terug naar Australie. Thordis dacht dat het te laat was om de verkrachting aan te kaarten en had bovendien het idee dat het waarschijnlijk háár schuld was…

“Ik groeide op in een wereld waar meisjes te horen krijgen dat ze met een reden verkracht worden. Hun rok is kort, hun lach te breed, hun adem stinkt naar alcohol. En ik was schuldig aan al die dingen tegelijk, dus het lag aan mij.”

Briefwisseling

Al die jaren houdt Tom zichzelf intussen voor dat het seks was, en niet een verkrachting. Maar 9 jaar later ontvangt hij een brief van Thordis die hem met zijn daden confronteert. Op het randje van een zenuwinzinking wil ze hem proberen te vergeven, om zo door te kunnen met haar leven, schrijft ze. Ze vreest voor een negatieve reactie, maar Tom neemt zijn verantwoordelijkheid en schrijft terug.

Dat resulteert in een 8 jaar durende briefuitwisseling, totdat ze elkaar 16 jaar na de bewuste avond in Kaapstad ontmoeten. In bovenstaande video, die al meer dan 600.000 keer bekeken is, vertellen ze verder hoe die ontmoeting verliep en hoe ze het allebei achter zich hebben kunnen laten.

Het duo heeft besloten een boek te schrijven over de bewuste avond en de gevolgen.

Bron: TEDx. Beeld: iStock