Waarom verleider Ken geen spijt heeft van ‘Temptation Island’

Singer-songwriter Ken Stoffers uit Haarlem is sinds de start van het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ in een klap bekend geworden. Maar hoe denkt hij achteraf over zijn deelname? We belden met Ken om hem dat te vragen.

“Sinds de start van het seizoen kan ik vooral in België niet normaal meer over straat”, vertelt een van de verleiders uit Temptation Island (zijn vrouwelijke concurrentes in bovenstaande video maakte het de mannen heel moeilijk). “Ik krijg veel aanvragen om langs te komen op feestjes. Dat was de eerste paar weken wel leuk, maar ik wil toch meer gaan doen met mijn muziek. Anders kent niemand me meer over een paar maanden.”

Reden

Ken had geen echte reden om mee te doen aan het programma. “Ik dacht gewoon ‘waarom niet?’, drie weken naar Thailand terwijl het hier winter was, klonk wel goed.” Niet iedereen in Ken’s omgeving vond het een goed idee dat hij mee zou doen aan het programma. “Mijn vrienden vonden het fantastisch dat ze mij zo zouden zien op televisie en mijn vader had er ook geen problemen mee, maar mijn moeder en mijn broer zagen het niet zo zitten.” Toch besloot Ken mee te doen. “Ik was het niet met ze eens en na er goed over nagedacht te hebben, besloot ik het te doen. Ik heb vroeger veel dingen niet gedaan omdat mensen om me heen het niet wilden. Je kunt niet altijd met iedereen rekening blijven houden. Je moet ook kijken wie je zelf bent”, vertelt hij.

Emotioneel betrokken

Zijn deelname aan Temptation Island is volgens Ken een unieke ervaring geweest. “Uiteindelijk is het programma ook zo ordinair als je het zelf maakt en was het vooral heel bijzonder. Mijn deelname aan Temptation Island heeft meer impact gehad dan ik van tevoren dacht. Je raakt emotioneel betrokken bij de andere deelnemers. Drama op televisie is leuk, maar als je er zelf onderdeel van bent, is het wat minder leuk. Ook als jij er iets mee te maken hebt, is het niet leuk om iemand emotioneel kapot te zien gaan.”

Spijt

“Spijt van mijn deelname aan het programma heb ik totaal niet. Het is een keuze die ik zelf heb gemaakt. Ik zou zo volgende week weer meedoen. Het was een hele leuke tijd waar ik zelfs over 10 jaar geen spijt van zal hebben. Uiteindelijk zijn mijn broer en moeder ook bijgedraaid, ze maakt nu zelfs reclame voor me.” Er staat ons volgens Ken nog een hoop te wachten in de komende afleveringen. “Het meest bizarre wat er tijdens de opnames is gebeurd, moet nog uitgezonden worden. Er komt een bizarre avond aan”, sluit hij af.

When the crowd sings for you💕 Een bericht gedeeld door Ken Stoffers (@kenstoffers) op 19 Feb 2017 om 6:45 PST

Beeld: Mikey Struik.