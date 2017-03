Of je nou een huwelijk of een baby aankondigt; vrolijk nieuws op Facebook staat altijd garant voor een boel likes. Maar deze man maakt op hilarische wijze duidelijk dat niemand op Facebook écht oplet…

Voor Zach was één gelukzalige verlovingsfoto niet genoeg. Op de eerste foto poseren hij en zijn vriendin stralend met een blinkende verlovingsring. “We hebben het eindelijk officieel gemaakt!”, schrijft Zach boven de foto. Het kiekje leverden hen honderden likes op. Daarom vond hij het tijd voor een vervolgfoto.

Andere vrouw

Hij deelt een tweede bericht waarin hij iedereen bedankt voor alle felicitaties. “Jullie hebben zo positief gereageerd dat ik het nog een keer heb gedaan en voor de tweede keer verloofd ben! Bedankt iedereen voor alle support!”, schrijft hij. Daarbij plaatst hij een foto van hem met dit keer een compleet andere vrouw die de ring showt, terwijl zijn vriendin boos op de achtergrond staat. Niemand heeft wat in de gaten en Zach sleept opnieuw honderden likes in de wacht.

Duimpje omhoog

Tijd voor de derde ronde, vond hij. Hij maakte nog een berichtje om iedereen te bedanken en mee te delen dat hij nu voor de derde keer verloofd is. Met – je raadt het al – wederom een andere vrouw en zijn boze vriendin. “Zoveel zin in onze toekomst samen!” En hoewel het er geen honderden meer zijn, zijn er alsnog tientallen mensen die het bericht blind een duimpje omhoog geven.

Fans

Zach is op dreef en deelt even later nog een vierde foto met nog een andere vrouw. Als kers op de taart eindigt de grappenmaker zijn reeks verlovingsfoto’s met een foto met een man en noemt hij en passant zijn vrienden ‘zijn fans’. Hoewel het aantal likes bij de vijfde foto inmiddels een stuk is afgenomen en mensen de grap inmiddels wel doorhebben, bewijst hij hiermee wel een goed punt; misschien moeten we voortaan toch iets beter opletten op Facebook.

Bron: Metro UK. Beeld: Imgur