Verpleegsters spelen voor veel mensen een heel grote rol (zoals voor het meisje in de video). Voor oudere mensen is de verpleegster soms de enige die ze spreken op een dag. Amanda Mary Perez kwam er op een pijnlijke manier achter dat niemand een oudere patiënt in de gaten hield toen ze zijn koelkast opendeed.

De man uit de Amerikaanse staat Pennsylvania vroeg haar om de koelkast schoon te maken. Toen ze de koelkast opendeed, deed ze een ontdekking die hard bij haar binnenkwam. Ze zag dat de koelkast zo goed als leeg was. Ze vond het vreselijk om te zien dat de man amper wat te eten had. De man vertelde dat hij bijna geen geld had en alleen iets kocht als hij een beetje had gespaard.

Supermarkt

Amanda besloot meteen in te grijpen. Nadat ze de koelkast had schoongemaakt, reed ze naar de supermarkt om van haar eigen geld een kar vol boodschappen te halen. Ze reed terug naar de man en trakteerde hem op een koelkast vol eten. Op Facebook deelt de vrouw haar verhaal om te laten zien dat veel mensen het veel slechter hebben dan we denken. “Deze situatie heeft mijn ogen geopend”, schrijft ze. “We moeten ons niet alleen focussen op de dingen die we niet hebben, maar juist op de dingen die we wél hebben.”

Bron: HLN.be. Beeld: Facebook