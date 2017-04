Vrouw (37) kijkt in portemonnee van haar man en doet een verschrikkelijke ontdekking

Toen Mischele Lewis op een datingsite in contact kwam met de 42-jarige Liam, was het liefde op het eerste gezicht. De twee kregen al snel een relatie, en niet veel later volgde een bruiloft.

Mischele dacht eindelijk haar droomman te hebben gevonden, tot ze op een dag een schokkende ontdekking deed.

Geheimagent

Het viel Mischele al op dat Liam weinig over zichzelf losliet. Ook kwam hij soms nachtenlang niet thuis. Toen zij Liam daarmee confronteerde, onthulde hij dat hij een Brits geheimagent is die in het Midden-Oosten werkt. Dit was dan ook de reden dat hij soms onbereikbaar was. Mischele besloot hem het voordeel van de twijfel te geven.

Portemonnee

“Liam leek perfect voor me”, vertelt Mischele. “Hij vertelde me dat hij was opgegroeid in Engeland. Hij was heel charmant. In het weekend en ’s nachts was hij meestal niet beschikbaar omdat hij dienst had.” Dat hij nooit persoonlijke spullen liet rondslingeren, vond Mischele wel wat vreemd. Dus toen ze op een dag zijn portemonnee op tafel zag liggen, kon ze het niet laten… “Ik weet niet waarom ik het deed, maar mijn onderbuikgevoel zei me dat ik in zijn portemonnee moest kijken”.

Alleenstaande moeders

Mischele vond een identiteitskaart met een foto van Liam, maar de naam die op het document stond was heel anders: ‘William Allen Jordan’. Mischele besloot om zijn naam te googelen, en deed een schokkende ontdekking. Op de website lovefraud.com stonden allerlei verhalen van alleenstaande moeders die ‘Liam’ online hadden leren kennen. Tegen de vrouwen had hij precies hetzelfde verhaal opgehangen als tegenover Mischele, om er vervolgens vandoor te gaan met hun geld.

Gevangenis

“Het was alsof ik mijn eigen verhaal las”, vertelt Mischele. “Alles wat hij tegen me had gezegd, was een grove leugen. Ik had al die tijd geen idee wie hij echt was. Alsof dit nog niet genoeg was, kwam Mischele er ook nog eens achter dat ‘Liam’ eerder al voor soortgelijke praktijken in de gevangenis had gezeten. Zo had hij 7 jaar geleden de Schotse Mary Turner op dezelfde manier bedrogen, nadat hij 2 kinderen bij haar had verwekt. Na 4 jaar huwelijk kwam hij met de ultieme leugen: hij vertelde haar dat terroristen de identiteit van hun kinderen hadden achterhaald, en dat ze geld moesten betalen om te voorkomen dat hun kinderen werden omgebracht.

Opgelicht

“Het was pure horror, ik at niet meer, ik kon niet meer slapen en ik mocht het aan niemand vertellen om het leven van onze kinderen niet in gevaar te brengen”, verklaarde Mary over deze donkere periode uit haar leven. “Ik verkocht mijn appartement en deed afstand van mijn levensverzekering. Ik moest zelfs geld lenen. Tot er helemaal niets meer was. Toen kwam ik achter de waarheid.” Mary was voor maar liefst 200.000 pond (omgerekend 238.000 euro) opgelicht door ‘Liam’. Daarnaast had hij ook nog eens in dezelfde periode relaties met 2 andere vrouwen. Met één van de vrouwen was hij verloofd en met de ander getrouwd. ”Toen de politie me daarvan op de hoogte bracht, stortte mijn leven in”, zegt Mary.

Chantage

“Liefde of affectie interesseert die man niet. Hij wil alleen manipuleren. Hij charmeert vrouwen en probeert hen zwanger te maken om ze vervolgens te kunnen chanteren.” William werd uiteindelijk veroordeeld tot 21 maanden cel. Later leerde hij in de Verenigde Staten Mischele kennen.

Verborgen camera

Toen Mischele slechts een jaar later achter zijn geheim kwam, besloot ze hem terug te pakken. Met een verborgen camera wist ze bekentenissen uit te lokken. William gaf toe dat hij 1.800 euro van haar ontfutseld had. Daarmee stapte ze naar de politie en met succes. William kreeg een celstraf van 3 jaar. Tijdens het proces bleek dat hij vermoedelijk 360.000 euro afhandig gemaakt had van 21 vrouwen in 5 verschillende landen. “Op de dag dat zijn straf werd uitgesproken, voelde dat aan als een overwinning voor al die vrouwen”, vertelt Mischele. “Het was allemaal niet voor niets geweest.”

KIJK OOK: Politie denkt dat horrorhuis verlaten is, maar doet een gruwelijke ontdekking



De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief

LEES OOK:

Bron: The Sun. Beeld: Twitter/iStock