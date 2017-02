Prins Louis en prinses Tessy van Luxemburg krijgen versnelde scheiding

Eerder werd al bekend dat Prins Louis (30) en prinses Tessy (31) van Luxemburg gaan scheiden. Nu is naar buiten gekomen dat het om een versnelde procedure gaat, vanwege onredelijk gedrag van de prins.

De prinses vraagt een vlugge scheiding aan, op grond van ‘onredelijk gedrag’. Wat dat precies voor onredelijk gedrag is, wordt geheim gehouden. Het paar trouwde in 2006 en heeft twee zonen, Prins Gabriël en Prins Noah. Onder de onlangs openbaar gemaakte papieren is een verklaring onder ede van Tessy uit januari, waarin staat dat haar (ex-)man onredelijke gedrag vertoont en dat voortzet.

Zes weken

Een Britse rechter (het duo woont in Londen) sprak om die reden een ‘decree nisi’ uit, een verklaring waarin hij stelt geen bezwaren te zien tegen een snelle scheiding. Binnen zes weken kan nu ‘decree absolute’ volgen, waarmee de scheiding definitief wordt. Zowel prins als prinses zijn dan bijvoorbeeld al vrij om te hertrouwen.

Vriendschap

Toch gaat het paar niet gaan niet met ruzie uit elkaar, meldt Beau Monde. Tessy plaatste een foto op Instagram (die nu niet meer beschikbaar is) met de tekst: “We koesteren onze vriendschap en het ouderschap dat ons verenigt voor het leven. Louis is een geweldige man en ik zal altijd van hem houden.”

Ontmoeting

Tessy ontmoette Louis toen ze in het leger werkte. In maart 2006 werd hun zoon Gabriel geboren terwijl Louis nog geen twintig jaar oud was en het stel ook niet getrouwd was – en dat bovendien ook niet van plan waren. Een aantal maanden later gingen ze alsnog overstag, en deed Louis afstand van zijn aanspraak op de troon.

