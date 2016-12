Verwarrende groepsfoto van meisjes op de bank gaat het internet over

Op het eerste gezicht lijkt de foto gewoon een gezellige groepsfoto van vriendinnen, maar als je nog een keer kijkt, zie je dat er iets niet helemaal klopt op de foto.

Want waar zijn de benen van het middelste meisje eigenlijk? Het was je misschien in eerste instantie niet eens opgevallen, maar als je het eenmaal weet, kun je het niet anders meer zien. Je ziet maar 5 paar benen terwijl er toch echt 6 meisjes op de bank zitten.

Middelste

De foto werd gedeeld op Reddit en daar barstte meteen de discussie los hoe het nou zit met de benen van de meiden. Volgens een van de gebruikers ‘mist’ niet het middelste meisje haar benen, maar het tweede meisje van links. Waar zijn die benen dan gebleven? Volgens de gebruiker zouden de benen achter de benen van het meisje aan de linkerkant verstopt zitten. Zo dus:

Perspectief

Wij snappen het nog steeds niet helemaal, maar het meisje aan de linkerkant zou iets verder naar voor op de bank zitten waardoor de foto een beetje een gek perspectief krijgt. Daar gaan we dan maar vanuit.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Deze dans is een te gekke optische illusie:



Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock.