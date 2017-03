Presentatrice Vivian Reijs getrouwd met grote liefde

Presentatrice en voedingsdeskundige Vivian Reijs is gister in Oostenrijk getrouwd met haar grote liefde Dirk. Omringd door 70 gasten gaven ze elkaar in een kerkje boven op een berg het jawoord.

Uiteraard waren ook hun kinderen Isabel en Quirijn (uit Dirks vorige huwelijk), Day (uit Vivians vorige huwelijk met John Ewbank) en hun zoontje James erbij. De meisjes zongen zelfs een liedje voor het koppel. Vivian: “Het was heel emotioneel. Dirk moest wel even een traantje laten, de kindjes ook.”

Jaaaaaaa!!! ❤❤❤❤❤ man en vrouw❤ het was super om voor jullie te mogen zingen mama!!!!❤ Een bericht gedeeld door •Day Ewbank• (@dayewbank) op 18 Mrt 2017 om 1:14 PDT

Het had nog best wat voeten in de aarde voordat Vivian haar droomjurk had gevonden. Uiteindelijk trouwde ze in een japon van een Australische ontwerper, met lange mouwen en een blote rug. Vivian: “Ik vind het de mooiste jurk die ik ooit gezien heb.”

Liefde op de piste! #bijnagetrouwd ❤. #nualeenfeest #oostenrijk Een bericht gedeeld door Vivian Reijs – VIVONLINE (@vivianreijs_vivonline) op 17 Mrt 2017 om 5:05 PDT

Het gezin zal nog een paar dagen in Oostenrijk verblijven om na te genieten van de grote dag. Alle geluk!

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram