Vloek je veel of juist weinig? Dít zegt het over je

‘Ga je mond spoelen!’ Je hebt het vast weleens gehoord en/of naar je kinderen geroepen. Schelden is natuurlijk niet sjiek, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die regelmatig vloeken wel een heel positieve eigenschap hebben.

Onderzoekers van de universiteit in Cambridge vroegen 276 mensen hun meest gebruikte scheldwoorden en naar hoe vaak ze deze woorden zeggen of schrijven. Ook vroegen ze de deelnemers aan het onderzoek hoe vaak ze anderen de schuld gaven van iets dat zijzelf gedaan hadden, of ze weleens vals spelen tijdens spelletjes en of ze weleens misbruik maken van anderen.

Het hart op de tong

De uitkomst was verrassend: de groep die vaak vloekt was ook de groep die het minst vaak liegt. Volgens onderzoeker David Stillwell is daar een logische verklaring voor. “Je zou denken dat iemand die veel vloekt ook ander negatief sociaal gedrag vertoont. Maar deze groep denkt niet veel na over hun taalgebruik, dus ze staan waarschijnlijk ook niet lang stil bij de wijze waarop ze een verhaal vertellen. Hoe langer je bezig bent met hoe je een verhaal wilt overbrengen, hoe groter de kans is dat je onwaarheden zal vertellen.”

#leed

In een tweede onderzoek onder 74 duizend Facebook-gebruikers, kwamen de wetenschappers tot dezelfde conclusie. De Facebookers die het netjes houden, komen volgens de onderzoekers eerder in de verleiding om de waarheid een beetje te verdraaien en zo goed overkomen op Facebook. En de groep die veel scheldt op sociale media is juist eerder geneigd om ongecensureerd persoonlijke verhalen (en leed) te delen.

