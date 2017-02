Student Niamh Herbert vertelt dat ze in haar rolstoel is achtergelaten op het vliegveld van Dublin omdat de vlucht zogezegd niet op haar kon wachten.

Een passagier in een rolstoel zag haar vlucht van Dublin naar Londen zonder haar vertrekken. Ze was gevraagd om de trap op te lopen voor het gemak van het cabinepersoneel.

Aandoening zenuwstelstel

De 20-jarige student Niamh Herbert heeft een erfelijke aandoening van het zenuwstelsel, ataxie van Friedreich. Daardoor kan ze het bewegen van haar ledematen niet meer goed aansturen en kan ze niet zonder rolstoel reizen.

Als laatste aan boord

Zonder enig probleem heeft ze ingecheckt. Bij de boarding gate moest ze een kwartier wachten totdat ze met haar rolstoel in het vliegtuig geholpen zou worden. “Ryanair is de enige maatschappij die rolstoelpassagiers als laatst aan boord brengt in plaats van als eerst”, vertelt Niamh aan The Guardian.

Gemakshalve

Iemand van het personeel kwam naar Niamh toe met de vraag of ze “gemakshalve” de trap op wilde lopen. “Hoe durf je dat te vragen aan iemand die in een rolstoel zit”, aldus Niamh. Op dat moment belde de piloot, die op de hoogte was van de situatie, naar het cabinepersoneel dat het vliegtuig zonder haar zou vertrekken. Op Niamhs aandringen vertrokken haar vrienden het vliegtuig. Zijzelf bleef alleen achter bij de gate.

Tweets

Ze twitterde haar ervaring via het @Ireland-account, dat elke week door iemand anders wordt beheerd.

And the captain is pulling off without me. @Ryanair you can’t apologise for this. — Ireland / Barry (@ireland) 17 februari 2017

Got asked could I just walk up the stairs instead of being properly accommodated @Ryanair you’re a disgrace — Ireland / Barry (@ireland) 17 februari 2017

Rolstoelservice

Volgens Ryanair moeten passagiers die speciale assistentie nodig hebben, deze service van tevoren boeken. “Hoewel we elk ongemak betreuren, arriveerde deze passagier 13 minuten voor vertrek en had ze geen rolstoel-service geboekt”, aldus een woordvoerder van Ryanair. “Als ze op tijd was geweest en de service had geboekt, was er geen probleem geweest. Als teken van goede wil hebben wij deze passagier op de eerstvolgende beschikbare vlucht naar Londen gebracht.”

Omgeboekt

Niamh zou eerst op donderdag vliegen en had toen de rolstoelservice geboekt. Toen een vriendin niet meeging, boekte ze haar vlucht om naar vrijdag en ging ervan uit dat de extra service automatisch meegeboekt zou worden.

De student beraadt zich op hoe ze gerechtelijke stappen kan ondernemen.

Bron: Guardian