Voice Kids-winnares Laura weer opgenomen voor depressie

De 18-jarige Laura van Kaam, de winnares van The Voice Kids in 2013, is weer opgenomen in een kliniek voor een behandeling van haar depressie. De jonge zangeres schrijft op social media openhartig over haar strijd tegen de ziekte.

“Ik ben weer even opgenomen”, schrijft Laura op Facebook. “Sterker worden op een veilige plek. Het is niet fijn om hier te zitten, maar wel nodig.”

Gedichtje

Laura schreef er een gedichtje over, dat ze deelt met haar volgers:

“Niet zo blij, verre van. Ik heb een oorlog in mijn hoofd.

Niet zo vrolijk, niet zo levendig, het is oorlog, ben gesloopt.

Het is alsof een wapenstilstand, mij even weer liet groeien,

Bloemen konden bloeien,

Even niet meer stoeien,

Geen tranen meer die vloeien.

Maar de lente is verdoofd.

Het is weer oorlog in mijn hoofd.”

Niet liegen

In februari zat Laura ook 2 weken in een kliniek. Ze wil er open over zijn naar haar fans, schrijft ze op haar Facebook-pagina. “Voor mijzelf: om niet te hoeven liegen. En voor anderen: om te laten zien dat niemand er alleen voor staat, al is het maar voor die ene persoon hierboven die erdoor geholpen is! Een oorlog win je immers niet in je eentje!”

