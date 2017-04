Hier vierde Kate Middleton het vrijgezellenfeest van haar zus Pippa

Een paar weken geleden ging prins William met wat vrienden skiën in Verbier. Zoals je in de video ziet, zou hij tijdens die trip de bloemetjes nogal buiten hebben gezet. Kate zou niet te spreken zijn geweest over de actie van haar man. Veel mensen vroegen zich ook af waar zij was. Dat raadsel lijkt nu opgelost.

Frans ski-oord

Men ging ervan uit dat Kate thuis was bij prins George en prinses Charlotte. Niets blijkt minder waar. Volgens the Sun was Kate in datzelfde weekend bij het vrijgezellenfeest van haar zus Pippa. Zij zaten zo’n 100 km verderop in het Franse ski-oord Meribel. De twee vriendengroepen waren met dezelfde privéjet gevlogen.

Luxe chalet

Een vriend van Pippa zou hebben gezegd: “Pippa is dol op skiën, dat was haar eerste keuze voor een vrijgezellenweekend. Ze verbleven in een luxe chalet, compleet met bediening en privé-kok, waar ze volledig in de watten werden gelegd”.

Privéfeestje

De eigenaar van de chalet klapt uit de school over het weekend. “Het was een klein privéfeestje en ze hebben het ontzettend naar hun zin gehad.” Terwijl Kate en Pippa zich lieten verwennen in Frankrijk danste de prins met zijn vrienden en de bachelor in de Zwitserse nachtclub Farinet.

In mei stapt Pippa Middleton in het huwelijksbootje met James Matthews in het Engelse Berkshire.

