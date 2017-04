‘Vroegâh’ was helemaal niet alles beter…

Je kent ze wel, van die “vroeger was alles beter”-types… (An Dodeman hierboven bijvoorbeeld ;-)) Nou, volgens onderzoek van Human Progress valt dat dus alleszins mee.

Op hun website Your Life In Numbers kun je je geboortejaar en geboorteland invullen, en dan kijken op welke belangrijke thema’s jouw land sindsdien is veranderd.

Nederland sinds 1960 bijvoorbeeld. Dan zie je dat het inkomen van Nederlanders met 203% is gestegen. Dat 80% meer kinderen het overleven en dat onze levensverwachting überhaupt 11% hoger is dan normaal. En we hebben ook nog eens 90% meer toegang tot onderwijs.

Ook leuk: je kunt de uitkomsten erna vergelijken met een ander land. Dan zul je waarschijnlijk helemaal versteld staan. (We doen het bijvoorbeeld in verhouding beter dan de Amerikanen). Handig he, heb je nu gewoon statistiekjes om die azijnpissers mee om de oren te slaan!

Bron: Welingelichte Kringen. Beeld: iStock

