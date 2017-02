Vrouw (41) bevalt van een drieling – en dan gebeurt er dít

Kimberly Fugate uit Jayess, Mississippi was bijna 42 jaar en 28 weken zwanger van een drieling toen de bevalling begon. Veel te vroeg natuurlijk, en dat was niet het enige onverwachte wat haar te wachten stond.

De Amerikaanse Kimberly was al moeder van de 10-jarige Katelyn toen bleek dat ze in opnieuw in verwachting was. Gezien haar leeftijd was dat al een wonder, en toen moest de grootste verrassing nog komen: ze bleek zwanger van een drieling! Veel tijd om zich voor te bereiden op de 3 kindjes had ze niet: pas na 13 weken ontdekte ze dat ze in verwachting was en al met 28 weken begon de bevalling.

Nog meer voetjes

Eenmaal bevallen van 3 kinderen, hoorde Kimberly opeens iemand schreeuwen: “Nog meer voetjes!” Wat bleek? Ze was niet zwanger van een drie- maar een vierling! Een eeneiige zelfs, een kans op slechts 1 op de 13 miljoen. Haar gynaecoloog wist dan ook niet wat hij meemaakte: “Een van de verloskundige kwam het mij vertellen. Ik dacht dat ze een grapje maakte.”

Overweldigend

Inmiddels zijn Kenleigh, Kristen, Kayleigh and Kelsey al wat ouder en geniet Kimberly met haar man Craig van elk moment: “’s Ochtends die glimlachjes zien en luisteren hoe ze met elkaar ‘praten’: het is overweldigend. Zoals elke moeder haar eigen kinderen het leukst vindt, geldt dat ook voor mij. Ze zijn de grootste verrassing van mijn leven, ik kan me niet voorstellen dat ze er niet zouden zijn.”

