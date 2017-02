De Amerikaanse Vanessa Prado was pas 37 weken zwanger toen ze voelde dat het zover was: ze ging bevallen. De bevalling ging zo snel, dat de Amerikaanse noodgedwongen moest bevallen op een parkeerplaats. 2 agenten schoten de verwarde moeder in spe en haar vriend te hulp. En daar wil Vanessa het duo graag voor bedanken.

Artikel gaat door onder video.

Als je nog 3 weken zwangerschap op de teller hebt staan, verwacht je niet dat na krap 37 weken je vliezen breken. Toen zij en haar vriend Dennis zich haastten naar de auto, voelde de moeder in de dop dat ze het ziekenhuis absoluut niet meer ging halen. Het kindje kwam eraan en dat terwijl ze pas een paar straten verwijderd van huis waren. “Het escaleerde vlak om de hoek bij huis”, vertelt Vanessa aan Inside Edition.

Hulp

Haar vriend parkeerde de auto aan de zijkant van de weg, op een parkeerterrein. Daar belde Dennis het alarmnummer. Iets verderop, in de buurt van het parkeerterrein stonden de Amerikaanse agenten Matt Enderlin en Eric Hustad. Zij snelden zich naar het duo toe. En dat had niet langer moeten duren!

2 minuten later…

“2 minuten nadat ze er waren kwam de baby al”, vertelt ze aan het magazine. De agenten deden alles om Vanessa te helpen en haar op haar gemak te laten voelen. Agent Eric hield vanaf de chauffeursstoel de hand van Vanessa vast, terwijl agent Matt haar in de juiste houding hielp. En toen gebeurde het: “De baby kwam er zo uit, ik hoefde niet eens te persen.”

Het kindje was kerngezond, de ouders dolgelukkig en vooral dankbaar dat de agenten hen zo goed hadden geholpen. Daarom besloot de moeder de baby deels te vernoemen naar de 2 helden. De kleine jongen heeft de namen Pierce ‘Merick’ Dillard gekregen. Deze tweede naam is een samentrekking van de agenten Eric en Matt. Wat een mooi gebaar en wat een heldendaad!

To do this job, you have to be ready for anything, even delivering a baby! Great job Ofcr Enderlin & Hustad and Mom! pic.twitter.com/mkbeSQkjsF

— San Diego Police (@SanDiegoPD) 2 februari 2017