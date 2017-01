Vrouw bevalt tijdens dutje van haar zoon

De Britse Alice Payne (23) heeft door falende machines en een te hoge dosis medicijnen vrijwel niets van haar bevalling meegekregen. De vrouw sliep namelijk toen ze haar zoontje Philip op 18 december ter wereld bracht.

De prive-lerares uit Ashbourne (Engeland) werd ineens wakker terwijl haar baby al bijna geboren was, zo meldt de Daily Mail.

Dutje

Het apparaat dat de weeën bijhoudt werkte achteraf niet helemaal goed en ze kreeg een te hoge dosis van een versuffend middel, waardoor Alice in slaap viel tijdens haar bevalling. De artsen wisten niet wat ze zagen toen de vrouw haar baby eruit ‘perste’ terwijl ze zelf een dutje deed. Alice voelde helemaal niets van de bevalling en werd pas wakker toen haar zoontje al bijna geboren was.

Verdovende middelen

”Omdat de monitor waarop de weeën werden bijgehouden niet goed werkte, hadden ze niet door hoe ver ik al was” vertelt Alice. ”Dus gaven ze me wat verdovende middelen zodat ik een paar uurtjes kon slapen, maar 30 minuten later realiseerden ze zich dat ik klaar was om te persen.”

Ontsluiting

De artsen hadden de situatie verkeerd ingeschat: Alice had al 10 centimeter ontsluiting en de baby kwam eraan. Omdat ze zo rustig was dachten de artsen dat ze niet in staat zou zijn te persen. Ze wilden haar daarom gaan klaarmaken voor een keizersnede, maar toen gebeurde er een wonder.

Bekende stem

Haar lichaam wist namelijk precies wat het moest doen en een keizersnede bleek niet nodig. De partner van de vrouw vertelde haar tijdens haar dutje dat ze moest persen, waarschijnlijk heeft Alice zijn stem herkend en er naar geluisterd.

Wakker

De bevalling trok nogal wat aandacht in het ziekenhuis, de artsen en zusters hadden namelijk nog nooit zoiets gezien. Alice werd pas in de laatste 10 tot 15 minuten van haar bevalling wakker en viel direct weer in slaap toen de baby geboren was.

Slapen

”Ik herinner me dat de zuster Philip in mijn armen wilde leggen, maar ik ging weer slapen” vertelt de vrouw. ”Ik heb pas 2 uur later echt kennis gemaakt met mijn zoon.” Zo’n 2 dagen later mochten moeder en zoon het ziekenhuis verlaten. Philip maakt het goed en Alice zal haar bevalling in ieder geval nooit vergeten.

”Jammer”

Toch vindt ze het wel jammer dat ze op deze manier is bevallen: ”Ondanks dat ik best blij ben dat ik de pijn van de bevalling heb gemist, had ik wel graag meer aanwezig willen zijn tijdens de geboorte van mijn eerste kind. Als hij mij nu later vraagt hoe het was, moet ik vertellen dat ik in slaap ben gevallen.”

Bron: Dailymail. Beeld: Shutterstock.