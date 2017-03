Vrouw bloedde 5 maanden tijdens haar zwangerschap maar kreeg geen miskraam

Een Amerikaanse vrouw heeft in een hele persoonlijke blog haar verhaal over haar heftige zwangerschap verteld. 5 maanden lang bloedde de vrouw, maar dat kwam niet door een miskraam.

De vrouw begint het verhaal met het moment dat ze voor het eerst bloedde toen ze 9 weken zwanger was en opeens pijn in haar rug en haar buik kreeg. Ze dacht meteen aan een miskraam en was helemaal overstuur. Samen met haar man ging ze meteen naar het ziekenhuis. Daar kregen ze goed nieuws: op de echo was een gezonde baby te zien.

Aandoening

De bloeding werd veroorzaakt door een zeldzame aandoening waardoor bloed ophoopt tussen de placenta en baarmoeder. Deze aandoening komt bij 1% van de zwangerschappen voor en de kans op een miskraam wordt hierdoor groter. Bij een eerdere zwangerschap had de vrouw hier ook al last van, maar toen had ze geen pijn of bloedingen. Bij deze zwangerschap had ze daar veel meer last van en daarom moest ze het meteen rustiger aan gaan doen. Omdat ze zo min mogelijk mocht bewegen en zelfs haar kinderen niet meer kon tillen, kon ze niet meer alleen voor haar kinderen zorgen. Daarom besloot haar man zijn baan op te zeggen zodat hij dat van haar over kon nemen.

5 maanden

Het bloedde veranderde van af en toe in dagelijks en daar kon de vrouw niets aan doen. Ze bleef bang dat ze een miskraam zou krijgen. “Ik dwong mezelf om positief te denken door mezelf voor te stellen hoe het kindje met mijn twee andere kinderen zou spelen”, schrijft de vrouw. Langzamerhand werd het bloedde toen minder en pas 5 maanden later was het helemaal weg.

Genieten

Toch bleef de vrouw extreem rustig aan doen omdat ze bang was dat het alsnog mis zou gaan als een van haar kindjes bijvoorbeeld tegen de buik aan zou stoten. Uiteindelijk werd haar zoontje een week te laat op de natuurlijke manier geboren. “Ik was zo opgelucht. Ik hoefde niet meer voorzichtig te doen om te voorkomen dat ik weer zou gaan bloeden. Ik kon eindelijk genieten van mijn kindje”, sluit ze af.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Vrouw viert zwangerschap (na 6 miskramen) met bijzondere foto:



De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock.