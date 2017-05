Dat de zonnebank schadelijk is voor je huid is algemeen bekend, maar als je er zorgvuldig mee omgaat zou het toch niet te problemen moeten veroorzaken die het bij de Amerikaanse Elise Nguyen deed. Zij vergat een bijsluiter goed te lezen en dat had heftige gevolgen.

De vrouw had voordat ze naar haar yogales ging natuurlijke massageolie op haar lichaam gesmeerd. Na haar les ging ze onder de zonnebank, maar dacht helemaal niet aan de olie en checkte het dus ook niet in de bijsluiter. Dat had ze beter wel kunnen doen, want al snel nadat ze onder de zonnebank vandaan kwam, kreeg ze grote rode vlekken en flinke blaren op haar armen en in haar nek.

Bijsluiter

De huidirritatie die ze de volgende dag al had, verklaarde ze door een nieuw wasmiddel, maar toen ze ook blaren in haar nek kreeg ging er toch een lampje branden.Achteraf kwam de vrouw erachter dat er in de bijsluiter heel klein geschreven stond dat je 12 uur na het aanbrengen van de olie niet in de zon mag komen. Veel kan de vrouw er nu niet aan doen, want in de bijsluiter van het product wordt de juiste informatie vermeld. De vrouw deelt foto’s van haar lichaam op Facebook om zo andere mensen wel te waarschuwen:



Bron: Thesun.co.uk. Beeld: Facebook.