Je kind ter wereld op brengen op een hoogte van maar liefst 12,8 kilometer: het is iets waar de meeste zwangere vrouwen niet aan moet denken. Voor Nafi Diaby werd dat helaas realiteit. Toen tijdens een vlucht naar Istanbul haar vliezen braken, moest de vrouw noodgedwongen haar kindje ter wereld brengen in het vliegtuig.

Mede dankzij de bemanning en de passagiers is Nafi uiteindelijk bevallen van een gezond kindje. Dat meldt Turkish Airlines in een persbericht. Nafi is niet de enige vrouw die in een vliegtuig is bevallen: in bovenstaande video kun je het eerste huiltje horen van een baby die werd geboren tijdens een vlucht naar Orlando.

Schok

Toen de vliezen van Nafi Diaby tijdens een vlucht plots braken, schrok de bemanning zich een hoedje. Zij hadden namelijk geen idee dat er een zwangere vrouw aan boord was. Nafi was nog maar 28 weken zwanger en het was daarom niet duidelijk zichtbaar dat ze in verwachting was.

Getraind voor noodsituaties

Het personeel twijfelde echter geen moment en sprong meteen in de bres voor de vrouw en haar baby. ”Ze aarzelden niet en hielpen haar om haar baby ter wereld te brengen”, laat Turkish Airlines weten. De stewards zijn weliswaar getraind voor noodsituaties, maar een bevalling is niet iets wat ze dagelijks meemaken. ”De vrouw had veel pijn”, zegt stewardess Bouthayana Inanir. ”Ze is al staande bevallen. Passagiers aan boord hebben ook geholpen. Ik nam zelf de baby aan en heb haar aan de moeder gegeven.”

Ambulance

Er was amper tijd om te landen op de dichtstbijzijnde luchthaven, zo snel was het kindje er. Piloot Irfan Kursun Geçmez besloot dan ook om de vlucht gewoon verder te zetten naar Burkina Faso. De luchtverkeersleiders werden ingelicht over de situatie en zorgden ervoor dat er een ambulance klaarstond voor de vrouw en haar kindje.

Gezond en wel

Het baby’tje is gelukkig kerngezond en heeft de bijzondere naam ‘Kadiju’ gekregen. Een andere passagier fluisterde meteen na de geboorte van het kleintje de naam in haar oor, waarop de moeder besloot om het kindje zo te noemen.

Welcome on board Princess! Applause goes to our cabin crew! 👏🏻👶🏽 pic.twitter.com/FFPI16Jqgt — Turkish Airlines (@TurkishAirlines) 7 april 2017

Bron: Guardian.com. Beeld: Twitter/iStock