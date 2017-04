Vrouw doet schokkende ontdekking in haar paaseitje

Pasen is natuurlijk de perfecte gelegenheid om je vol te proppen met chocolade eitjes en andere lekkernijen. Catherine Web uit Groot-Brittannië zal echter niet meer zo snel naar de paaseitjes grijpen.

De vijftigjarige vrouw deed onlangs een schokkende ontdekking in een van haar paaseitjes.

Hard stukje

Samen met haar dochter had de vijftigjarige vrouw een zakje paaseitjes gekocht in een winkeltje op de luchthaven van Birmingham. Toen de vrouw in haar tweede paaseitje beet, voelde ze een hard stukje in haar mond. Catherine dacht in de eerste instantie dat het een nootje was, maar dit bleek niet het geval.

”Walgelijk”

”Het harde stuk bleek een tandje te zijn. Waarschijnlijk een melktand”, zegt dochter Elisabeth Webb (27). ”Het is dus zeker niet een van mijn moeder haar tanden. Ik kan niet geloven dat zoiets vandaag de dag nog kan gebeuren. Het was walgelijk.”

Klacht

Catherine’s familie laat het er niet bij zitten: ze hebben inmiddels een klacht ingediend bij de Britse zoetwarenfabrikant Cadbury. De fabrikant heeft zijn excuses aangeboden. ”Het spijt ons enorm dat dit voorgevallen is. Wij willen iedereen verzekeren dat kwaliteit voor ons van het grootste belang is en dat wij iedere klacht heel ernstig nemen. Wij zullen een grondig onderzoek starten naar dit incident.”

Bron: Metro.co.uk. Beeld: Twitter/iStock