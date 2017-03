Vrouw moet vechten voor haar leven nadat ze zelf haar haar kleurde

Het lijkt heel onschuldig: je haar een ander kleurtje geven met een pakje haarverf van de drogist. Maar voor de 24-jarige Gemme Williams had het heftige gevolgen. De kapper in de video laat ook zien hoe goedkope verf je haar kan verwoesten.

De Britse Gemma kleurde haar haar met een spoeling die ze al eerder had gebruikt. Ze dacht dus dat het wel goed zou zijn, maar ze had de verf beter wel even kunnen testen. Door deze spoeling moest het meisje enkele dagen later vechten voor haar leven.

Antibiotica

Al snel nadat ze de spoeling gebruikte, kreeg ze haar ogen niet goed meer open, ernstige brandwonden op haar hoofd en grote rode plekken achter haar oren. Ze ging meteen naar dokter en kreeg daar steroïden en antibiotica, maar een week later waren haar klachten nog niet verdwenen. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis en dat was volgens de dokteren op het nippertje.

Testen

Het meisje vertelt zelf dat ze niet kan geloven wat er is gebeurd en zegt dat ze nooit meer haarverf aanraakt. “Mensen gebruiken haarverf zonder het eerst te testen op een klein stukje of de instructies te lezen, maar weten niet dat het deze gevolgen kan hebben en het zelfs tot de dood kan leiden. Doe altijd een kleine test, het kan je leven redden”, sluit het meisje af.

This is why we advise skin testing on all of our clients 48 hours prior to colour appointment xx… https://t.co/x51fRStMwn — Ladies Lounge (@LadiesLounge13) 27 maart 2017

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock.