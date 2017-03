Vrouw liet 8 jaar geleden haar hond inslapen en nu blijkt dat hij nog leeft

8 jaar geleden liet Alicia haar hond inslapen. Een moeilijk besluit, maar het beste voor het beestje. Ze had daar vrede mee, tot ze onlangs werd gebeld door een onbekende man.

De 26-jarige Alicia werd gebeld door een onbekende man die haar vertelde dat hij haar hond gevonden had. En dat was geen zieke grap, maar de waarheid. De hond droeg nog steeds de chip met de gegevens van Alicia’s vader en zo heeft de man haar via de dierenarts weer kunnen vinden.

Afstaan

Dat was geen administratieve fout van de chip, maar al snel kwam de vrouw erachter dat de dierenarts 8 jaar geleden niet gedaan heeft wat hij zou moeten doen: de hond in laten slapen. Waarom hij dat deed, is niet helemaal duidelijk. De dierenarts zegt dat het meisje jaren geleden niet sterk genoeg was om met het beetje met een hernia om te gaan en haar daarom overtuigde om het beestje in te laten slapen. Volgens de dierenarts stemde ze er op dat moment mee in om het beestje af te staan. Daardoor kon de dierenarts de hond stiekemen behandelen en aan een andere familie geven.

Illegaal doorverkopen

Dat is zijn kant van het verhaal. Volgens de vrouw heeft de dierenarts dit gedaan zodat hij het huisdier illegaal kon doorverkopen. Ze heeft aangifte gedaan en hoopt dat de man zich moet melden bij de ‘Order der Dierenartsen’ in België.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Dit is officieel de grootste hond ter wereld:



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.