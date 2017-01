Vrouw met kanker blijft make-up dragen tijdens haar behandelingen

Social media ster Amanda Ramirez is altijd al gek geweest op make-up. Toen ze in augustus 2016 te horen kreeg dat ze kanker had, zag ze dan ook geen reden om te stoppen met haar intensieve beauty-routine.

Zelfs tijdens de meest zware behandelingen zorgde ze ervoor dat ze er op en top uitzag.

Zwak en suf

”Wanneer je make-up op doet verhoogt dat je zelfvertrouwen: je voelt je meteen stukken beter,” vertelt Amanda aan People magazine. ”Toen ik de diagnose kanker kreeg moest ik een maand doorbrengen in het ziekenhuis. Ik voelde me zwak en suf en had op dat moment echt behoefte aan mijn make-up.”

Chemotherapie

Amanda besloot om gewoon weer dagelijks haar make-up op te doen, in de hoop dat ze zich wat beter zou voelen. ”Wanneer je allerlei behandelingen ondergaat is het hectisch, elke dag is er weer iets anders. Ik vind het daarom vooral fijn om mijn make-up te doen tijdens chemotherapie, ik voel me dan meteen weer beter. Sommige mensen voelen zich kleiner als ze ziek zijn, ze voelen zich minder waard. Ik wil niet zo zijn: ik wil niet verdrinken in mijn eigen verdriet”

Inspiratie

Voordat Amanda de diagnose kanker kreeg had ze al een groot aantal volgers op Instagram. Ze gebruikte het platform toen vooral om mensen meer liefde voor zichzelf bij te brengen. Na de diagnose besloot ze om door te gaan met het plaatsen van berichten in de hoop zo andere mensen te inspireren.

Een foto die is geplaatst door God’s Girl🌹 (@comptonsveryown_) op 20 Dec 2016 om 12:11 PST

Een foto die is geplaatst door God’s Girl🌹 (@comptonsveryown_) op 31 Dec 2016 om 8:08 PST

Een foto die is geplaatst door God’s Girl🌹 (@comptonsveryown_) op 7 Jan 2017 om 7:16 PST

