Vrouw die te horen krijgt dat ze geen kanker kan hebben is nu terminaal ziek

Toen Deanna Wilson (35) een knobbeltje in haar borst voelde, ging ze direct naar de huisarts. Daar kreeg ze echter te horen dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. ”Vrouwen van haar leeftijd kregen nu eenmaal geen kanker,” zo klonk het.

Haar huisarts had er echter niet meer naast kunnen zitten: Deanna bleek uitgezaaide borstkanker te hebben en heeft inmiddels nog maar een paar maanden te leven.

”Niets ernstigs”

”In april 2013 voelde ik voor het eerst een bultje in mijn borst. Ik hoopte dat het weg zou gaan, maar dat gebeurde niet”, vertelt Deanna Wilson nu. ”Mijn huisarts zei dat het niets ernstigs was. ”Ga naar huis en kom binnen zes maanden nog eens terug”, zei ze. Maar zes weken later was het bultje al enorm gegroeid.”

Doorverwijzing

Op aandringen van Deanna verwees haar huisarts haar uiteindelijk door naar een specialist. Maar de vrouw klasseerde het onderzoek wel als ”niet dringend”. Aan haar patiënte vertelde ze dat ”vrouwen van haar leeftijd immers geen kanker krijgen”.

Uitgezaaide kanker

Het tegendeel bleek echter waar: toen Deanna drie maanden later op afspraak ging in het ziekenhuis, werd er borstkanker bij haar vastgesteld. Stadium 3. De kanker was inmiddels ook al uitgezaaid naar haar leven en beenderen, waardoor haar ruggengraat ernstig beschadigd was.

Excuses

”Als ik mijn diagnose vroeger had gekregen, zou ik dan nu in dezelfde situatie zitten? Ik vraag het me echt geregeld af. Mijn huisarts heeft zich nog geëxcuseerd. Het enige wat ik nog tegen haar te zeggen had, was dat ze zoiets nooit meer mocht laten gebeuren.”

”Luisteren naar lichaam”

Deanna stapte vorig jaar nog in het huwelijksbootje. Onlangs kreeg ze te horen dat ze nog slechts enkele maanden te leven heeft. ”Ik probeer mijn vrienden zo veel mogelijk duidelijk te maken dat ze naar hun eigen lichaam moeten luisteren”, aldus Deanna. ”Zelf ken je je lichaam het best. Mensen zijn vaak geïntimideerd of bang voor dokters en durven niet voor zichzelf op te komen.”

Bron: The Sun. Beeld: Facebook/iStock