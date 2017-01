Vrouw stuurt klacht naar Albert Heijn: “Mijn vogels zijn dood door jullie pannen”

Er is op Facebook veel ophef ontstaan nadat een vrouw een klacht naar Albert Heijn stuurde over de pannen van de spaaractie. Haar vogeltjes zouden dood zijn gegaan na gebruik van de pannen.

“Ik wil iedereen met vogels in huis waarschuwen: kijk alsjeblieft uit met de pannen”, schrijft Cynthia Harms in het bericht op Facebook. Een kwartier nadat ze had gegeten, vielen haar vogels dood op de grond. De oorzaak was volgens de vrouw een teflonvergiftiging, veroorzaakt door de pannen. Het bericht werd al snel door veel mensen opgepikt en kreeg meer dan 20.000 reacties.

Veilig

Het bleef niet bij die ene klacht van Cynthia. Een andere vrouw zegt ook haar vogel verloren te zijn toen ze de pan voor het eerst gebruikte. “Het is wel heel toevallig dat het precies nu gebeurde”, schrijft zij. Albert Heijn heeft inmiddels contact opgenomen met de vrouwen en ook een reactie geplaatst op Facebook. De supermarkt en de leverancier zeggen de koekenpan te gaan onderzoeken, maar wel zeker te weten dat de pannen veilig zijn voor mensen. “Vogels kunnen gevoeliger zijn voor de dampen die vrij komen, maar dat lijkt aan de manier van verhitten te liggen en niet aan de pan zelf”, zegt een woordvoerder.



Bron: Telegraaf.nl. Beeld: iStock