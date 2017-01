Vrouw koopt een jaar lang alleen maar spullen die ze écht nodig heeft

Michelle McGagh werkt al 10 jaar als financieel journalist, maar heeft met haar eigen financiële uitgaven altijd moeite gehad. Ze besloot daarom haar uitgavenpatroon drastisch te veranderen.

Michelle betrapte zichzelf er regelmatig op dat ze van alles kocht zonder er echt goed over na te denken. Daarom besloot ze een jaar lang alleen maar dingen te kopen ze écht nodig had.

Zuinig

Een jaar lang droeg Michelle alleen maar kleding die ze al had, ging ze overal met de fiets naartoe en kookte ze elke avond simpele gerechten thuis. Door een jaar zo zuinig te leven bespaarde Michelle in totaal 23.000 dollar (21.600 euro).

Noodzakelijke uitgaven

Natuurlijk waren er bepaalde uitgaven die ze wel moest blijven doen. Namelijk:

Hypotheek, zorgverzekering, energievoorzieningen, hulp voor haar ouders, donaties aan goede doelen, internet en haar mobiele telefoon. Al deze dingen bij elkaar kostte rond de 2000 dollar per maand.

Producten als shampoo, tandpasta, deodorant, schoonmaakmiddelen en etenswaren. Michelle en haar man waren daar 35 dollar per week aan kwijt.

Kleren en parfum

Aan de volgende dingen gaf ze echter geen geld meer uit:

Bioscoop, kroegen en restaurants, afhaal-eten, koffietentjes, reizen, en alle lekkere dingen zoals koekjes en toetjes van de supermarkt.

Sportschool.

Nieuwe kleren, parfum, te veel beautyproducten, kapper.

Kosten voor vervoer zoals de taxi, bus, metro.

Bus

Aan het begin had Michelle best moeite met deze ommekeer: ze probeerde haar oude levensstijl voort te zetten, maar dan zonder geld. Zo had ze in de eerste maand regelmatig de neiging om de bus te pakken als het waaide of een wijntje te drinken in de kroeg. Ze hield echter voet bij stuk en pakte voor alle bestemmingen de fiets, kookte elke avond en deed fitnessoefeningen in de woonkamer.

Pit stop between seeing houses and a fashion show. My cycling chic probably won’t cut it with the fashionistas pic.twitter.com/ZIWDTklkOE — Michelle McGagh (@mmcgagh) 17 september 2016

Fietsvakantie

Een belangrijke les die ze leerde was dat je niet altijd je portemonnee hoeft te trekken om het leuk te hebben. Zo kozen Michelle en haar man voor een fietsvakantie en sliepen ze steeds in een tentje; in eerste instantie leek het haar niet leuk, maar nu kan ze niet wachten dit volgend jaar weer te doen.

I think these jeans have had it #anotheronebitesthedust pic.twitter.com/1sE6Pn2xCS — Michelle McGagh (@mmcgagh) 12 november 2016

Bloemen

Tijdens dit jaar waren er 5 dingen die ze heel erg miste:

Authentieke, goeie curry Echte bloemen Moisturizer Parfum Een busrit als het slecht weer was

Het belangrijkste wat ze uit dit jaar haalde? Ze stond ineens veel meer open voor nieuwe avonturen en nieuwe mensen.

