Vrouw krijg een verrassend sms’je als ze aan het bevallen is

Tegelijkertijd met je beste vriendin zwanger zijn: het is iets waar de meeste vrouwen van dromen. Want hoe leuk is het om samen je kinderen te zien opgroeien? Voor vriendinnen Alex Hawkins en Amanda Irvine werd die droom werkelijkheid, en wel op een heel bijzondere manier.

Toen Amanda en Alex erachter kwamen dat ze tegelijkertijd in verwachting waren, konden ze hun geluk niet op. De 2 vriendinnen zagen al helemaal voor zich hoe hun kinderen later met elkaar zouden opgroeien. Ze konden dan ook niet wachten tot het moment daar zou zijn.

Bevalling

Toen Amanda een paar weken voor de uitgerekende datum van Alex aan haar bevalling begon, was ze opgelucht dat het eindelijk zo ver was. Helaas verliep Amanda’s bevalling minder vlot dan verwacht: na 30 uur was haar baby nog steeds niet te zien, tot grote frustratie van Amanda.

Zelfde ziekenhuis

Een bijzonder sms’je van haar vriendin Alex maakte echter direct een einde aan haar frustraties. Alex was namelijk op hetzelfde moment aan het bevallen, in hetzelfde ziekenhuis. En alsof dat nog niet genoeg was, lag ze ook nog eens in de kamer naast haar vriendin.

Liam en Ivy

De 2 vriendinnen besloten nog snel een foto met elkaar te maken, en niet veel later kwam Amanda’s zoontje Liam op de wereld. Zodra de arts klaar was met Amanda’s bevalling haastte hij zich naar Alex, die slechts 20 minuten na haar vriendin beviel van dochtertje Ivy.

