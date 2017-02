Vrouw krijgt te horen dat ze een miskraam heeft gehad, maar dan gebeurt er dit

Carina Marshall en haar partner Kieran Morris waren dolgelukkig toen vorig jaar bleek dat ze in verwachting waren van een kindje. Afgelopen december kregen ze echter hartverscheurend nieuws: Carina had een miskraam gehad en ze waren hun kindje verloren.

Tweeling

Toen Carina zich een paar weken later niet lekker voelde besloot ze naar de dokter te gaan. Daar kreeg ze schokkend nieuws te horen: op de echo was namelijk te zien dat er nog een kindje in Carina’s buik leefde. Wat bleek? Carina was al die tijd in verwachting van een tweeling, waarvan eentje het niet had overleefde. Het andere kindje leefde echter nog en op de echo zag alles er goed uit.

Wonderbaby

”De dokter liet ons op het scherm zien dat er nog steeds een kindje in mijn buik zat”, vertelt Carina. ”Ze konden ze het zelf ook niet geloven en zeiden dat ik echt een wonder baby in mijn droeg.” Diezelfde dag kreeg Carina nog een grote verrassing: haar vriendje ging namelijk op zijn knieën en vroeg haar ten huwelijk. Carina zei volmondig ja. ”We hebben afgelopen kerstmis veel stress en verdriet gehad maar nu zijn we in de wolken.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Little Things. Beeld: KIJK