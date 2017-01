Wauw: deze vrouw lijkt sprekend op First Lady Melania

Wanneer Petra Svoboda (34) over straat loopt wordt ze regelmatig aangestaard. En dat is niet zomaar: de Tsjechische nieuws presentatrice lijkt namelijk sprekend op First Lady Melania, de vrouw van president Donald Trump.

Vooral de jukbeenderen en ogen van de vrouw lijken sprekend op die van Melania.

– Tekst gaat door onder de video –





Toch is er volgens Petra één groot verschil tussen de vrouwen: de tv-presentatrice is namelijk allesbehalve een fan van Donald Trump. ”Ik zou Donald graag eens willen uitleggen hoe een echte heer een vrouw hoort te behandelen.”

Bron: Cosmopolitan. Beeld: Instagram/Gettyimages