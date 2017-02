Vrouw duwde man uit bed omdat hij lag te snurken maar toen was het al te laat

Veel vrouwen kunnen erover meepraten hoe irritant snurken kan zijn, maar bij de 25-jarige Lisa had het een verschrikkelijke afloop. Ze duwde haar man ’s nachts uit bed omdat hij snurkte, maar toen was hij al overleden.

Lewis Little wist dat hij een zeldzame hartafwijking had, maar volgens de dokters was de kans op complicaties heel klein. Toch overleed de 25-jarige vader aan een hartstilstand. Aan The Sun vertelt Lisa: “Ik hoorde hem snurken en duwde hem uit bed zodat hij op zou houden. Maar toen voelde ik dat de lakens nat waren en wist ik meteen dat er iets mis was. Toen ik het licht aan deed, zag ik dat zijn gezicht paars was en hij helemaal niet meer ademde.

Laatste lucht

Ze belde meteen het noodnummer, maar de hulp kwam helaas te laat. Op het moment dat zijn vrouw dacht dat hij snurkte, was dat eigenlijk zijn laatste adem. De vrouw is een actie gestart om te zorgen dat mensen met het Brugada-syndroom (het syndroom dat Lewis had) een betere behandeling krijgen en om te zorgen dat meer mensen de ziekte kennen zodat zulke drama’s voorkomen kunnen worden.

