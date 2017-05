Vrouw wordt binnenkort oma, maar het duurt even voordat het kwartje valt

Toen de Amerikaanse Ashley Embry ontdekte dat ze in verwachting was, kon ze niet wachten om het goede nieuws aan haar moeder Wendy te vertellen.

Ze besloot er een leuk spelletje van te maken, maar het nieuws lijkt niet helemaal tot haar moeder door te dringen…

Mad Gab

Om haar moeder te vertellen dat ze in verwachting is, maakte Ashley een eigen versie van het spel ‘Mad Gab’, waarbij een aantal woorden een schijnbaar betekenisloze zin vormen, die pas wanneer je ze hardop uitspreekt haar ware betekenis onthult.

Onzin?

Op het kaartje van haar moeder staat ‘Eye Mag Own Abbey Agroung Mow There’, een zin die op het eerste gezicht grote onzin lijkt. Maar zodra je de woorden hardop uitspreekt klinkt het een beetje als: ”I’m gonna be a grandmother” (Ik word grootmoeder).

Dolgelukkig

Het duurde echter even voordat het Wendy lukte om de zin te ontcijferen. Maar zodra het kwartje eenmaal valt is ze door het dolle heen. Ashley kijkt met veel plezier op de video terug. ”Ik ben nu 5,5 maand zwanger, maar op het moment van de video was ik nog maar 11 weken ver en mijn moeder was de eerste aan wie we het vertelden. Ze wilde als jaren grootmoeder worden en we hadden geen betere reactie kunnen wensen.”

Sterfdag vader

”Mijn vader overleed 4 jaar geleden voordat hij de kans kreeg om grootvader te worden. Toch was er een mooie timing in het moment waarop we voor het eerst de hartslag van onze baby hoorden: op zijn sterfdag.”

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Bron en beeld: KIJK