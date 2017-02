Vrouw ontdekt op een bijzondere manier borstkanker bij zichzelf

We krijgen regelmatig het advies om onze borsten onder de douche zelf te controleren op knobbeltjes. Maar deze vrouw ontdekte borstkanker op een heel andere manier.

De Britse Hayley Browning ontdekte namelijk een knobbeltje in haar borst toen ze in bed lag. Ze controleerde zelf ook regelmatig haar borsten onder de douche, maar voelde dan niets. Pas als ze ging liggen voelde ze wel een knobbeltje. Ze liet dat controleren bij de huisarts en snel daarna kreeg ze de diagnose borstkanker.

Liggend

Ze besloot haar verhaal op Facebook te delen om mensen te laten zien dat het controleren onder de douche niet altijd uitsluitsel geeft. “Ik voelde de knobbel alleen als ik lag, als ik opstond was de knobbel weer verdwenen”, schrijft de vrouw in het bericht. “Als ik alleen het advies had opgevolgd om mezelf onder de douche te checken, dan zou de knobbel gegroeid zijn en onbehandelbaar zijn geweest.” Met het bericht roept de vrouw iedereen op om niet alleen staand, maar ook liggend de borsten te onderzoeken. Het bericht is inmiddels al bijna 150.000 keer gedeeld.



