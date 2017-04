Vrouw (33) ontdekt dat ze borstkanker heeft dankzij haar hondje

De 33-jarige Renée Chandler uit het Australische Melbourne had met de komst van haar nieuwe puppy een jaar geleden nooit gedacht dat het hondje een ‘gave’ heeft. Hondje Baxter wilde zijn baasje namelijk waarschuwen voor een ziekte.

Mariluca vertelt in de video hoe er bij haar borstkanker werd geconstateerd.

De pup bleef met zijn poten de borst van zijn baasje krabben. Toen Renée zelf op ontdekking uitging, voelde ze een grote knobbel in haar borst. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek Renée een vergevorderd stadium van borstkanker te hebben.

Uitzaaiingen

Ze kreeg verschillende chemo’s, bestralingen en haar borst werd verwijderd. De Australische vocht dapper, met haar bruine viervoeter aan haar zijde. Helaas mochten de behandelingen niet baten. De kanker verspreidde zich razendsnel naar haar botten, lever, longen en uiteindelijk ook haar hersenen.

Crowdfunding

Om de behandelingen te kunnen betalen werkt Renée, ondanks haar ziekte stug door. Maar haar vriendin Jackie Wythes had een ander plan. Zij besloot een crowdfundingpagina op te richten voor haar zieke vriendin waar ze geld probeert op te halen voor extra behandelingen in Duitsland. Maar plotseling kwam daar slecht nieuws. Renée is vrijdagochtend overleden aan de gevolgen van kanker. Een half jaar nadat de ziekte bij haar werd ontdekt.

Woman who only discovered she had aggressive breast cancer after her puppy jumped on her chest tragically dies https://t.co/ro8xk57oBg pic.twitter.com/3iwAgIxAup

— Daily Mail Femail (@Femail) 21 april 2017