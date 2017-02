Vrouw die €295 per week uitgaf aan pizza verandert levensstijl en ziet er nu zó uit

Chelsea Pateman was zó gek op fastfood, dat ze maar liefst 295 euro per week aan pizza spendeerde. Zodra haar man Matt naar zijn werk ging, stopte ze zich vol met chocolade en kaasbroodjes. Na een vakantie in Polen besloot Chelsea echter het roer drastisch om te gooien.

”Tijdens de vakantie in Polen probeerde ik de camera zoveel mogelijk te vermijden. Op de paar foto’s waar ik uiteindelijk wel op stond zag ik er gigantisch uit. Op dat moment realiseerde ik mij dat ik iets moest gaan doen, als ik dit niet zou doen zou ik uiteindelijk alleen maar dikker worden.”

PCOS

Chelsea wist echter dat het afvallen niet makkelijk zou gaan. Haar overgewicht werd namelijk niet alleen maar veroorzaakt door ongezond eten, maar ook door het polycysteus ovarium syndroom (PCOS): een aandoening aan de eierstokken die bij sommige vrouwen ook tot overgewicht kan leiden. Het was dan ook niet zozeer haar doel om meteen veel kilo’s kwijt te raken: ze wilde vooral zichzelf een gezondere levensstijl aanleren.

Winkelen

Chelsea sloot zich aan het bij het Slimming World programma en ging van 92 kilo naar 56 kilo in slechts 15 maanden. ”Als ik nu foto’s van mezelf terug zie kan ik niet geloven dat ik dat was. Ik probeerde mijn lichaam altijd te bedekken, maar nu ik zoveel ben afgevallen kan ik elke winkel in gaan en alles kopen wat ik maar wil.”

