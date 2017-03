Vrouw (20) denkt dat ze zwanger is omdat ze vaker moet plassen, maar krijgt heel slecht nieuws

Een van de eerste symptomen van een zwangerschap is dat je vaker moet plassen. Omdat de Britse Becky daar ook last van had, dacht ze dat ze zwanger was, maar bij de dokter kreeg ze slecht nieuws.

Het 20-jarige meisje had ook een opgezwollen buik dus een zwangerschap leek overduidelijk. Maar toen ze naar de dokter ging, bleek ze niet zwanger te zijn, maar een cyste op haar eierstok te hebben. Daardoor moest ze een eierstok en eileider laten verwijderen. Alles leek toen goed te gaan, maar toen ze eerder voor controle in het ziekenhuis moest komen, vermoedde ze al dat er iets mis was.

Tumor

De dokter had inderdaad geen goed nieuws: de cyste bleek een kwaadaardige tumor te zijn. “De dokter zei dat ik kanker had en mijn haar zou verliezen”, vertelt het meisje aan Mirror. Toen besloot ze iets heel bijzonders te doen met haar haar: ze doneerde het nu het nog kon om er pruiken van te maken.

Chemotherapie

Becky bewees al snel dat ze heel sterk is. Ze kreeg zware chemotherapie, maar ging twee weken hierna alweer naar school. Ze wil met haar verhaal jonge meiden vertellen dat je ook op deze leeftijd eierstokkanker kan krijgen. Na haar studie hoopt ze zich nog meer in te zetten voor het goede doel.

