Door videobeelden van ooggetuigen en bewakingscamera’s wordt steeds duidelijker wat zich gisteren heeft afgespeeld tijdens de aanslag in het centrum van Londen. Op deze huiveringwekkende beelden is te zien hoe een vrouw in de rivier de Thames belandt, nadat een auto met grote snelheid over de brug raast.

De BBC plaatste een filmpje op hun site waarop te zien is wat er op de brug gebeurde toen de dader daar inreed op groepjes mensen. Op de beelden is een vrouw te zien die in de rivier de Thames belandt. Het is niet duidelijk of zij wordt geschept door de auto, of zelf sprong. De vrouw overleefde haar val in de rivier, maar ligt zwaargewond in een Londens ziekenhuis.

Bron: BBC News. Beeld: KIJK