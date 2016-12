Vrouw ruilt peperdure tassen om voor neptassen en verdient een fortuin

In de Verenigde Staten is een vrouw veroordeeld voor het plegen van handtassenfraude. De 41-jarige Praepitcha Smatsorabudh schafte peperdure tassen aan in warenhuizen en bracht vervolgens met het bonnetje nepexemplaren terug. De echte tassen verkocht ze op het internet.

Een lucratieve handel, want tassen van merken als Gucci, Burberry en Céline brengen al snel rond de 2.000 euro op. Op Instagram plaatste de vrouw foto’s van de tassen inclusief een ‘echtheidsgarantie’, aldus de onderschriften. Dankzij de handel in tassen kon de lerares uit Virginia een luxe leventje leiden.

Undercover agent

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie bracht Smatsorabudh neptassen terug naar meer dan 60 winkels in 12 staten tussen het einde van 2014 en het einde van 2015. Bij één van de warenhuizen, TJ Maxx, bracht ze 226 tassen terug. Ze werd opgepakt nadat een undercover agent zich voordeed als koper van een luxe handtas.

Gevangenisstraf

In haar huis werden na haar arrestatie 572 handtassen gevonden, zowel echte merktassen als nepexemplaren. De vrouw werd deze week veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, meldt de Daily Mail. Ook moet ze al het geld terugbetalen dat ze gestolen heeft. ”Wat ik heb gedaan was fout, ik verdien gevangenisstraf”’, zei Smatsorabudh in de rechtszaal na haar veroordeling.

BEKIJK OOK: Wauw: dit verdient Anouk… per minuut!



LEES OOK:

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: Shutterstock.