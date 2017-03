Vrouw doet schokkende ontdekking over haar man

Toen de Australische Nijole Lucinskaite met haar man trouwde, dacht ze haar droompartner te hebben gevonden. Haar droomhuwelijk komt echter abrupt tot een einde als op een dag de politie voor haar deur staat.

Zonder enige uitleg stormt de politie naar boven, richting de computerkamer van haar man. Daar treffen ze meer dan 22.000 en 900 video’s van misbruikte jongens en meisjes aan. Als Nijole aan de agenten vraagt wat er allemaal aan de hand is, zeggen zij dat ze dit maar aan haar man moet vragen.

Kleinkinderen

”Hij bekende meteen,” vertelt Nijole. Niet veel later ontstaat bij haar de angst dat hij misschien zijn dochter uit een vorig huwelijk ook heeft misbruikt, of hun kleinkinderen. Haar man ontkent dit echter nadrukkelijk en tot Nijole’s grote opluchting bevestigt de politie dit niet veel later ook.

Alleenstaande moeder

Op een conferentie voor vrouwen wiens partners betrapt werden met kinderporno, deed Nijole onlangs voor het eerst haar verhaal.”We waren nog maar acht jaar samen en het was mijn tweede huwelijk. Ik ben het grootste deel van mijn leven een alleenstaande moeder geweest, dus ik had niet altijd een partner. Ik maakte er het beste van. Ik dacht dat ik met hem de jackpot gewonnen had.”

Vrijheid

Volgens Nijole ging haar man uitgekiend te werk. Zo moedigde hij haar aan om regelmatig op bezoek te gaan bij haar familie, en gaf hij haar zoveel vrijheid dat zij zich verplicht voelde om hem diezelfde vrijheid te gunnen. ”Het was pas later dat ik besefte dat ik hem zo eigenlijk tijd gaf om op zijn computer naar kinderporno te kijken. Zo’n situatie laat je heel gedesillusioneerd achter. Ik werd voor de gek gehouden door een van de besten.”

Boodschap

Nijole heeft tenslotte nog een boodschap voor vrouwen die een soortgelijke situatie hebben meegemaakt. ”Wees niet te hard voor jezelf omdat je het niet gezien hebt, dit komt alleen maar doordat de ander waarschijnlijk constant bezig was om het voor jou te verbergen. Het maakt niet uit wat voor vragen je stelde over zijn acties, normaal of verdacht.”

Bron: News.com.au. Beeld: iStock