Afschuwelijk: vrouw sluit zoon bijna 2 jaar op in badkamer

Het verhaal van de zoon van Brandy James zou één van de ergste gevallen van kindermishandeling zijn. De jongen, wiens naam onbekend is, zou bijna 2 jaar opgesloten hebben gezeten in de badkamer.

Brandy hield haar zoon gevangen in de donkere, vochtige ruimte. Het is nog niet zeker hoe lang de jongen precies opgesloten heeft gezeten, maar de mishandeling zou minimaal een jaar hebben geduurd.

Duisternis

De jongen is nu 12 jaar en woog nog maar 14 kilo toen hij door zijn vader werd bevrijd. Terwijl hij opgesloten zat kreeg hij bijna geen eten. De toilet in de in de badkamer zat vol met uitwerpselen en de deur was vanaf de buitenkant op slot gedaan. Ook was de lichtschakelaar in de badkamer helemaal bedekt en afgeplakt met duct tape. Dit betekent dat het jongetje al die tijd in totale duisternis heeft geleefd.

Blikken bonen

De jongen was zo zwak dat hij niet zelf kon opstaan. Hierdoor is het hem waarschijnlijk ook niet gelukt om de tape van de schakelaar te halen. In de douche werden lege blikken gevonden waar ooit bonen in zaten en een lepel. Ook de afvoer van de douche was dichtgeplakt met duct tape waardoor de jongen niet kon douchen.

”Verschrikkelijk”

”Ik heb de foto’s gezien, ze zijn verschrikkelijk,” zegt een politiesheriff tegen CNN. ”Ik heb andere vreselijke dingen gezien, maar dit is een van de dingen die ik nooit zal vergeten. Ik wou dat ik het uit mijn geheugen kon verwijderen.”

Babyfoon

Volgens de sheriff hing er een videocamera in de badkamer, zodat de moeder haar zoon in de gaten kon houden. Ze keek via haar telefoon naar hem. Ook stond er een babyfoon in de ruimte waarmee zij hem instructies af. Er zat echter geen optie op waarmee de jongen terug kon praten.

Gescheiden

Het is uiteindelijk de vader van de jongen geweest die hem heeft bevrijd. Deze man is getrouwd met de moeder, maar ze leven gescheiden. Toen de man zijn zoon aantrof, heeft hij hem direct naar het ziekenhuis gebracht. Vanuit daar werd de politie gebeld.

Ernstig ondervoed

Volgens het ziekenhuispersoneel is de jongen de meest ernstige ondervoede patiënt die ze ooit hebben gezien. De jongen moest 3 weken in het ziekenhuis blijven om weer een gezond gewicht te kunnen bereiken.

Eigen veiligheid

Toen de moeder door de politie werd verhoord gaf ze aan dat ze haar zoon voor zijn eigen veiligheid had opgesloten. Ook gaf ze aan dat hij zelf in de badkamer wilde slapen, ondanks de staat waarin de ruimte verkeerde. De vrouw is inmiddels aangeklaagd voor kindermishandeling.

36-yo #Toquerville woman arrested for aggravated child abuse of 12yo son. Authorities: boy kept in “concentration camp” like conditions. pic.twitter.com/bqi5N02pEP — D.J. Bolerjack (@DJBolerjack) 10 januari 2017

Bron: CNN. Beeld: Twitter/ Shutterstock.