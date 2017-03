Zó ziet de vrouw achter de stem van Siri eruit

De stem van de iPhone-functie Siri klinkt misschien alsof-ie uit een computer komt, maar er blijkt toch echt een vrouw achter schuil te gaan. En zó ziet ze eruit.

Nu denk je misschien, ik hoor helemaal geen vrouw? Als je Siri op je iPhone in het Nederlands hebt ingesteld, dan hoor je inderdaad een man, maar als je de Engelse versie gebruikt, hoor je een vrouw. En dat is geen computerstem. De vrouw achter deze stem bestaat echt en haar naam is Susan Bennett.

Succes

Susan is stemactrice. woont in Atlanta (USA), is gelukkig getrouwd en heeft een zoon. Een paar jaar geleden maakte ze op televisie bekend dat zij de vrouw achter de stem van Siri is (zie video). Toen ze jaren geleden met het project begon, had ze geen idee dat het zo’n succes zou worden. Inmiddels wordt de vrouw zelfs herkend op straat en heeft ze wel in de gaten dat veel iPhone-gebruikers fan zijn van de functie.



