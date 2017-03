Vrouw (21) met syndroom van Down wordt weervrouw

De een droomt van een waanzinnige bruiloft en de ander wil niets liever dan weervrouw worden. Mélanie wil dat zo graag dat ze er echt werk van maakte.

De 21-jarige Mélanie wil niets liever dan presentatrice worden. Daarom plaatste ze een aantal dagen geleden een oproep op Facebook om te vragen of mensen haar pagina wilden liken zodat ze ook echt op de Franse televisie zou komen. In de video zegt het meisje: “Hallo, mijn naam is Mélanie en ik ben 21 jaar oud. Ik ben een beetje anders, maar ik wil aan iedereen laten zien dat ik heel veel kan. Ik wil dat bewijzen door op televisie te komen. Daarom wil ik jullie vragen om mijn pagina te liken.”

Uitnodiging

Die oproep werd al snel opgepikt en is inmiddels al honderdduizenden keren bekeken. En nog belangrijker: haar pagina heeft al meer dan 185.000 likes. Dat werd ook opgemerkt door de televisiezenders France 2 en BFMTV en zij hebben het meisje dan ook uitgenodigd om op 27 maart het weerbericht te presenteren. In een officieel bericht schrijven zij: “We willen laten zien dat ook mensen met het downsyndroom hun dromen kunnen verwezenlijken en kijken ernaar uit om Mélanie te ontmoeten.”



Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Facebook