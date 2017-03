Vrouw draagt haar trouwjurk opnieuw op haar 60ste trouwdag

Toen Carol in 1957 haar trouwjurk voor het eerst zag, wist ze meteen dat dit haar jurk was. 60 jaar later droeg ze hem weer en stond de jurk haar nog steeds prachtig.

De jurk is sinds 1957 nog drie keer gedragen. 30 jaar na de trouwdag van haar ouders, droeg de dochter van Carol en haar man Bob de jurk op haar trouwdag en haar moeder droeg de jurk om haar 50ste trouwdag en dit jaar weer op haar 60ste trouwdag. Dit weekend trouwde het stel opnieuw om te vieren dat ze al 60 jaar bij elkaar zijn en dat vroeg natuurlijk weer om dé jurk.

Winkel

De vrouw ging terug naar de winkel om de jurk wat aan te laten passen. “Inmiddels het de winkel een andere eigenaar, maar ik werd nog steeds heel er goed geholpen’, vertelt de vrouw aan Today. De nieuwe eigenaresse van de winkel, die de winkel 10 jaar geleden kocht, vond het fantastisch dat de vrouw weer langskwam. “Carol kwam al terug toen ze 50 jaar getrouwd was, maar om haar 10 jaar later weer te zien is fantastisch.”

Mening

Carol en haar man zijn al sinds hun 14e bij elkaar. Hij vroeg haar uit en sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. Toen Carol klaar was met haar middelbare school vroeg Bob haar ten huwelijk. Dat is inmiddels alweer 60 jaar geleden en in die 60 jaar kregen de twee ook vier kinderen. Hun liefde is nog steeds zo sterk als al die jaren geleden. Hoe ze dat volhouden? “Nummer 1 regel: we zijn niet bang om onze mening te laten horen. We respecteren elkaar en ook al zijn we het niet overal over eens, dat betekent niet dat we van elkaar houden. We maken allemaal fouten en dat hebben we geaccepteerd. We vergeven elkaar en gaan weer verder. Daarom is onze liefde nu sterker dan ooit”, vertelt Carol.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: Kijk.