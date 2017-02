Vrouw wordt verlaten door man (maar haar ‘wraak’ is zoet)

Beverley Doran (37) had tot nu toe weinig geluk: de Britse vrouw leefde van een bijstandsuitkering en had de zorg voor 4 kinderen, waarvan 2 met een beperking. Alsof dat nog niet genoeg was werd ze zo’n 7 maanden geleden verlaten door haar man.

Vorige week keerde het tij: Beverly had het winnende lot bij een loterij en won maar liefst 17 miljoen euro. En haar ex-man? Die kan fluiten naar het geld.

Geluk

Beverly won eerder al 60 euro bij de EuroMillions jackpot en besloot daarom vorige week opnieuw haar geluk te beproeven. Een goede keuze, want de door haar gekozen nummers waren goed voor een winst van 14,5 miljoen pond; ruim 17 miljoen euro.

Nieuw huis

Beverly besloot meteen haar leven drastisch om te gooien. Zo liet ze direct na de winst haar uitkering stopzetten en ruilde ze haar sociale huurwoning in voor een ruimer huis voor al haar kinderen. Tegen de Britse krant The Mirror vertelt ze: ”Ik heb altijd alle eindjes aan elkaar moeten knopen. Ik heb mijn baan op moeten zeggen om voor mijn kinderen te zorgen, en moest rondkomen van zo’n 380 euro per week.”

Ex-man

Ook in de liefde zat het Beverly niet mee. Haar man Sean verliet haar zo’n zeven maanden geleden, en liet haar alleen met haar 4 kinderen, waarvan hij van 3 de vader is. Direct na het stopzetten van haar uitkering besloot Beverly dan ook nog een telefoontje te plegen naar haar ex-man. Haar boodschap aan hem was heel duidelijk: hij zou geen cent van haar krijgen.

”Ik ben platzak”

Dat de boodschap goed is overgekomen blijkt wel uit een berichtje die de man later op zijn Facebookpagina plaatste: ”Mijn ex heeft de lotto gewonnen vorige week en ze heeft me verzekerd dat ik er geen cent van zal zien. Vraag me dus ook niet om een lening of om ergens in te investeren. Ik ben platzak en ik zal dat altijd zijn.”

