Vrouw vreest dat kanker terug is, maar krijgt dan de verrassing van haar leven

Sinds Sarah Pickles (35) twee jaar geleden borstkanker overwon, is ze extra alert geworden op lichamelijke klachten. Toen ze plotseling last kreeg van een zeurende pijn in haar rug, had ze dan ook een slecht voorgevoel.

Om de oorzaak van de pijn te achterhalen, kreeg Sarah onlangs een scan in het ziekenhuis. Toen de artsen een vreemde schaduw zagen vlakbij haar ruggengraat, vreesde ze meteen het ergste. Gelukkig kreeg Sarah héél ander nieuws.

Zwanger

Sarah bleek namelijk zwanger te zijn. Een heus wonder, want na haar behandelingen in 2014 hadden de artsen gezegd dat de kans dat ze ooit nog een kind zou krijgen, rond de 1 procent lag. Zelfs met in-vitrofertilisatie (ivf).

Borstkanker

De strijd tegen borstkanker had een flinke impact gehad op haar lichaam. Er werden toentertijd maar liefst zeven tumoren gevonden. Een revolutionaire chemobehandeling in het Christieziekenhuis in het Britse Manchester slaagde er echter in om ze op te ruimen. Omdat borstkanker in haar familie zit, besloot Sarah meteen ook een dubbele borstamputatie te ondergaan.

Ivf

Nadat ze kankervrij was verklaard, startte de lerares uit Cheshire samen met haar man Dave (42) een ivf-behandeling. Want hoe klein de kans ook was, ze wilden graag een broertje of een zusje voor hun dochter Lillie (7). Maar veel hoop hadden ze niet. Toen Sarah vervolgens ook nog eens last begon te krijgen van haar rug, vreesde ze dat de kanker terug was gekomen. Een scan in het ziekenhuis bewees gelukkig het tegendeel. Sarah was zwanger en zal naar verwachting in juni bevallen van haar tweede kindje.

